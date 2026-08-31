Lucknow News: सड़क जाम कर छह घंटे प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एफआईआर

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27 अगस्त की शाम बंथरा के मिर्जापुर निवासी रामसहाय यादव की 13 वर्षीय बेटी प्रियांशी की तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से मौत हो गई। वह बनी-मोहन रोड पर चाऊमीन लेने गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर छह घंटे तक जाम लगाया। इससे यातायात बाधित हुआ और राहगीरों को परेशानी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप भी रोकी और पुलिसकर्मियों से अभद्रता की।शनिवार को दरोगा अशोक गौड़ की तहरीर पर उन्नाव के असोहा के बिलौरा चौपई निवासी विकास यादव, बंथरा के ताराखेड़ा निवासी प्रदीप यादव उर्फ दीपक, मिर्जापुर निवासी धनंजय साहू, अंकित यादव, बचान खेड़ा निवासी विनायक यादव उर्फ आजाद, उन्नाव के सोहरामऊ स्थित बौरीखेड़ा निवासी अनीस यादव, बंथरा के नरेरा निवासी संगम यादव और मिर्जापुर निवासी रामशंकर कनौजिया समेत कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह का कहना है कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक वेदप्रकाश पांडेय को सौंपी गई है। प्रदर्शन करने वाले अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।