Lucknow News: नाबालिग छात्र से अश्लील चैट का आरोप, सहायक शिक्षक पर एफआईआर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:30 AM IST
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लखनऊ। ला मार्टिनियर कॉलेज के सहायक शिक्षक नागेश शुक्ला पर नाबालिग छात्र से अश्लील चैट करने का आरोप लगा है। प्रधानाचार्य गैरी डोमिनिक एवरेट की तहरीर पर पांच सितंबर को गौतमपल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
प्रधानाचार्य ने बताया छात्र के अभिभावक ने कुछ दिन पहले सहायक शिक्षक नागेश शुक्ला के खिलाफ शिकायत की थी। छात्र के पिता ने कुछ दिन पहले घर में बेटे के मोबाइल में अश्लील चैट देखी। व्हॉट्सएप की जांच की तो पता चला कि तो अश्लील चैट नागेश शुक्ला की थीं। वह कई दिन से बच्चे से गंदी बातें कर रहा था। पिता ने बेटे को फटकारा और चैट की डिटेल और स्क्रीन शॉट ले लिए।
प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर विभागीय जांच की गई तो आरोपी सहायक शिक्षक दोषी मिला। ऐसे में उन्होंने गौतमपल्ली थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि बच्चे के पिता से गौतमपल्ली पुलिस ने स्क्रीन शॉट व अन्य जानकारी मांगी हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्य संकलन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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प्रधानाचार्य ने बताया छात्र के अभिभावक ने कुछ दिन पहले सहायक शिक्षक नागेश शुक्ला के खिलाफ शिकायत की थी। छात्र के पिता ने कुछ दिन पहले घर में बेटे के मोबाइल में अश्लील चैट देखी। व्हॉट्सएप की जांच की तो पता चला कि तो अश्लील चैट नागेश शुक्ला की थीं। वह कई दिन से बच्चे से गंदी बातें कर रहा था। पिता ने बेटे को फटकारा और चैट की डिटेल और स्क्रीन शॉट ले लिए।
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प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर विभागीय जांच की गई तो आरोपी सहायक शिक्षक दोषी मिला। ऐसे में उन्होंने गौतमपल्ली थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि बच्चे के पिता से गौतमपल्ली पुलिस ने स्क्रीन शॉट व अन्य जानकारी मांगी हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्य संकलन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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