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Lucknow News: क्षितिजा सम्मेलन में छात्राओं को किया प्रेरित

Fri, 09 Oct 2026 02:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:59 AM IST
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Female students inspired at the Kshitija conference.
क्षितिजा आँगन से अंतरिक्ष युवती सम्मेलन का दीप जलाकर उद्धघाटन करतीउच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री
लखनऊ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), अवध प्रांत की ओर से आयोजित युवती सम्मेलन क्षितिजा आंगन से अंतरिक्ष का बृहस्पतिवार को समापन हुआ। अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित रामप्रसाद बिस्मिल सभागार में हुए सम्मेलन में छात्राओं को शिक्षा, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
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मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा ने छात्राओं की प्रतिभा, सामर्थ्य और नेतृत्व क्षमता को सराहा। इस दौरान वक्ताओं ने छात्राओं को संदेश दिया गया कि उनकी संभावनाएं किसी एक क्षेत्र या दायरे तक सीमित नहीं हैं।
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इस मौके पर राष्ट्रसेविका समिति, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की क्षेत्र प्रचारिका शशि, एबीवीपी अवध प्रांत की अध्यक्ष प्रो. नीतू सिंह और प्रांत छात्रा प्रमुख डॉ. कस्तूरी सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। इसके अलावा प्रो. वीना राय, डॉ. शालिनी साहनी, डॉ. प्रतिमा शर्मा, प्रो. शालिनी श्रीवास्तव, डॉ. अन्विता वर्मा, वर्तिका कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित रहे।

क्षितिजा आँगन से अंतरिक्ष युवती सम्मेलन का दीप जलाकर उद्धघाटन करतीउच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री

क्षितिजा आँगन से अंतरिक्ष युवती सम्मेलन का दीप जलाकर उद्धघाटन करतीउच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री

क्षितिजा आँगन से अंतरिक्ष युवती सम्मेलन का दीप जलाकर उद्धघाटन करतीउच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री

क्षितिजा आँगन से अंतरिक्ष युवती सम्मेलन का दीप जलाकर उद्धघाटन करतीउच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री

क्षितिजा आँगन से अंतरिक्ष युवती सम्मेलन का दीप जलाकर उद्धघाटन करतीउच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री

क्षितिजा आँगन से अंतरिक्ष युवती सम्मेलन का दीप जलाकर उद्धघाटन करतीउच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री

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