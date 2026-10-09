Lucknow News: क्षितिजा सम्मेलन में छात्राओं को किया प्रेरित

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मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा ने छात्राओं की प्रतिभा, सामर्थ्य और नेतृत्व क्षमता को सराहा। इस दौरान वक्ताओं ने छात्राओं को संदेश दिया गया कि उनकी संभावनाएं किसी एक क्षेत्र या दायरे तक सीमित नहीं हैं।इस मौके पर राष्ट्रसेविका समिति, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की क्षेत्र प्रचारिका शशि, एबीवीपी अवध प्रांत की अध्यक्ष प्रो. नीतू सिंह और प्रांत छात्रा प्रमुख डॉ. कस्तूरी सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। इसके अलावा प्रो. वीना राय, डॉ. शालिनी साहनी, डॉ. प्रतिमा शर्मा, प्रो. शालिनी श्रीवास्तव, डॉ. अन्विता वर्मा, वर्तिका कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित रहे।