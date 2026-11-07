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Lucknow News: महिला रेलकर्मियों को दिवाली पर मिले उपहार

Sat, 07 Nov 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:05 AM IST
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Female railway employees received gifts for Diwali
महिला रेलकर्मियों को दिवाली पर मिले उपहार
लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल महिला कल्याण संगठन ने दिवाली के अवसर पर शुक्रवार को क्रेच कर्मचारियों व महिला रेलकर्मियों को उपहार भेंट किए। संगठन की अध्यक्षा श्रुति गुप्ता ने रेल परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और पर्व की शुभकामनाएं दीं। श्रुति गुप्ता ने डीआरएम कार्यालय में स्थित क्रेच का दौरा किया। इसके बाद उपाध्यक्ष मानसी सिंह, सचिव स्मृति सचान और अन्य सदस्यों के साथ लखनऊ सिटी स्टेशन का भ्रमण किया। लखनऊ सिटी स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

महिला रेलकर्मियों को दिवाली पर मिले उपहार

महिला रेलकर्मियों को दिवाली पर मिले उपहार

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