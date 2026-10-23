Lucknow News: चकबंदी के विरोध में किसानों ने तीन घंटे तक नहर रोड पर लगाया जाम

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सोनभद्र में 521 दिनों से आंदोलित भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता चकबंदी आयुक्त से वार्ता के लिए लखनऊ आ रहे थे। पीजीआई के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज किसानों ने नहर रोड पर वाहन खड़े कर जाम लगा दिया। सूचना पर बंदोबस्त अधिकारी अजय कुमार और मोहम्मद असलम मौके पर पहुंचे। पार्टी के सोनभद्र के जिलाध्यक्ष बिरजू कुशवाहा समेत किसान नेताओं से करीब डेढ़ घंटे वार्ता हुई। अधिकारियों ने 10 नवंबर को चकबंदी आयुक्त से वार्ता कराकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। सोनभद्र में 521 दिनों से आंदोलित भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता चकबंदी आयुक्त से वार्ता के लिए लखनऊ आ रहे थे। पीजीआई के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज किसानों ने नहर रोड पर वाहन खड़े कर जाम लगा दिया। सूचना पर बंदोबस्त अधिकारी अजय कुमार और मोहम्मद असलम मौके पर पहुंचे। पार्टी के सोनभद्र के जिलाध्यक्ष बिरजू कुशवाहा समेत किसान नेताओं से करीब डेढ़ घंटे वार्ता हुई। अधिकारियों ने 10 नवंबर को चकबंदी आयुक्त से वार्ता कराकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

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तेलीबाग। सोनभद्र जिले के भैसवारा गांव में चकबंदी में अनियमितताओं पर कार्रवाई न होने से नाराज किसानों ने बृहस्पतिवार को रायबरेली रोड स्थित नहर रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दोपहर दो से शाम पांच बजे तक आवागमन बाधित रहा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया।