Lucknow News: पुरानी बुकिंग, अब महंगा सामान, सहालग में मुनाफा बचाना मुश्किल

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20 नवंबर से 10 दिसंबर तक सहालग है। कारोबारियों के मुताबिक, 24 से 30 नवंबर के बीच रोजाना करीब चार हजार शादियां होने का अनुमान है। शहर में करीब 1500 कैटरर्स, 2000 डेकोरेटर्स, 1000 लाइटिंग कारोबारी और 500 से अधिक फूल कारोबारी इस कारोबार से जुड़े हैं।कारोबारियों के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी परेशानी पुरानी बुकिंग है। ज्यादातर शादी समारोहों के पैकेज तीन से चार महीने पहले तय हो चुके हैं। उस समय कपड़ों और सजावट के सामान की कीमतें कम थीं। अब बढ़ी कीमतों पर सामान खरीदना पड़ रहा है, जबकि ग्राहकों से पुरानी दरों पर ही भुगतान मिलेगा। ऐसे में लागत निकालना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं, नई बुकिंग में बढ़ी कीमतों को शामिल किया जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में शादी करने वाले परिवारों के बजट पर पड़ेगा।प्रतिस्पर्धा खत्म होने से बढ़े दामसूरत में कपड़ा कारोबार से जुड़े लोगों से जानकारी मिली है कि धागा बनाने का काम एक कंपनी को दिए जाने से प्रतिस्पर्धा खत्म हुई है। इसका असर कपड़ों की कीमतों पर पड़ा है। पहले से बुकिंग लेने वाले कारोबारियों को तय दरों पर ही काम करना पड़ेगा। - विजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, टेंट कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशनमेरे पास करीब 25 बुकिंग पहले की हैं। वेलवेट और दूसरे सजावटी कपड़ों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। लाइटिंग और डेकोरेशन के सामान के साथ मजदूरी का खर्च भी बढ़ा है। पहले तय पैकेज में काम करने से मुनाफा खत्म होने की आशंका है। - अमन तलवार, टेंट कारोबारी, डालीगंज