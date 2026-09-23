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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Excess gas found in three cylinders; case registered against plot owner and another person.

Lucknow News: तीन सिलिंडरों में थी अधिक गैस, प्लॉट मालिक व एक अन्य पर रिपोर्ट

Wed, 23 Sep 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:33 AM IST
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Excess gas found in three cylinders; case registered against plot owner and another person.
यही सिलिंडर किए गए थे जब्त। - फोटो : file photo
लखनऊ। पारा क्षेत्र की जनता विहार कॉलोनी के खाली प्लॉट से 27 सिलिंडरों की बरामदगी मामले में पूर्ति विभाग ने दो लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। जिला पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर सोमवार देर शाम आरोपी रामू और प्लॉट मालिक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में तीन सिलिंडरों में मानक से अधिक गैस भरी मिली थी।
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राजाजीपुरम के पूर्ति निरीक्षक सत्यम मिश्र के अनुसार, खाली प्लॉट में बनी झोपड़ी और उसके आसपास बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलिंडर मिले थे। तीन का वजन मानक से अधिक था। मौके से गैस रिफिलर, हैंगिंग डिजिटल बैलेंस, दो पेचकस और प्लास्टिक के पांच सेफ्टी कैप भी मिले थे। बरामद 27 सिलिंडर में एक एचपी कंपनी का, जबकि बाकी इंडेन कंपनी के बताए गए हैं। संयुक्त टीम ने सभी सिलिंडरों को राजाजीपुरम स्थित कमांडर गैस सर्विस के सुपुर्द कर दिया है। एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यही सिलिंडर किए गए थे जब्त।

यही सिलिंडर किए गए थे जब्त।- फोटो : file photo

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