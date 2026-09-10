Lucknow News: 4500 साल पहले भी सोने की बारीक तौल जानते थे लोग

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ये जानकारी बुधवार को सप्रू मार्ग स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में पूर्व डीजीपी, नेशनल ट्रस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज के चेयरमैन और इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी के चीफ एडिटर विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मांडी से मिले पुरातात्विक सिक्कों का वजन बेहद कम है। अलग-अलग सिक्कों का वजन 0.04 ग्राम से 1.61 ग्राम तक है। इतने छोटे आकार में सोने को तैयार करना उस समय की धातुकर्म तकनीक और कारीगरी की दक्षता को दर्शाता है।अध्ययन में सूक्ष्म तौल व्यवस्था के संकेत भी मिले हैं। विजय कुमार के अनुसार, भारत में रत्ती और तोला जैसी वजन इकाइयों का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता रहा है। कम मात्रा में सोने की तौल के लिए राई और सरसों के बीज जैसे प्राकृतिक मानकों का उपयोग किया जाता था। मांडी के सिक्के बताते हैं कि उस दौर में बेहद कम मात्रा में सोने को तौलने और उसका हिसाब रखने की व्यवस्था विकसित थी।इन सिक्कों से केवल आर्थिक गतिविधियों ही नहीं बल्कि गणितीय ज्ञान, धातुकर्म और व्यापारिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इनका अध्ययन गंगा घाटी की ओचर कलर्ड पॉटरी (ओसीपी) संस्कृति को समझने में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।