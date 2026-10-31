फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   eulogies for one who gave us opportunity stories of bureaucrats busy with letters and endless waiting

सुना है क्या: मौका देने वाले की वंदना, साथ ही चिट्ठी में व्यस्त नौकरशाह और नहीं कट रहे इंतजार के दिन के किस्से

Sat, 31 Oct 2026 09:42 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 09:42 AM IST
सार

यूपी के राजनीतिक गलियारे और प्रशासन में तमाम ऐसे किस्से हैं, जो हैं तो उनके अंदरखाने के... लेकिन, चाहे-अनचाहे बाहर आ ही जाते हैं। ऐसे किस्सों को आप अमर उजाला के "सुना है क्या" सीरीज में पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस बार क्या है खास...

विज्ञापन
eulogies for one who gave us opportunity stories of bureaucrats busy with letters and endless waiting
सुना है क्या/suna hai kya - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के राजनीतिक गलियारे और प्रशासनिक गलियों में आज तीन किस्से काफी चर्चा में रहे। चाहे-अनचाहे आखिर ये बाहर आ ही जाते हैं। इन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम होती है। आज की कड़ी में 'मौका देने वाले की पहले वंदना' की कहानी। इसके अलावा 'चिट्ठी-चिट्ठी में व्यस्त नौकरशाह' और 'नहीं कट रहे इंतजार के दिन' के किस्से भी चर्चा में रहे। आगे पढ़ें, नई कानाफूसी...

विज्ञापन

मौका देने वाले की पहले वंदना

खाकी से जुड़े एक शैक्षणिक संस्थान में बीते दिनों एक कार्यक्रम की तस्वीर ने लोगों को हतप्रभ कर दिया। कार्यक्रम में मंच पर अफसरों को जगह देने में उनकी वरिष्ठता ताक में रख दी गई। वहां नियम कायदों के जानकार अनुभवी लोगों की कमी नहीं थी फिर भी किसी ने टोकने की जहमत नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि जूनियर को खुद इस गलती को सुधार कर वरिष्ठ को अपनी जगह देनी चाहिए थी लेकिन हाईकमान से नजदीकी का मौका भला कौन चूकता है। वैसे भी उनके ग्रहदशा ठीक नहीं चल रहे हैं। वहीं आयोजकों का यह करना स्वाभाविक था। जिसने दोबारा मौका दिया है, उनकी वंदना तो जरूरी है।

विज्ञापन

चिट्ठी-चिट्ठी में व्यस्त नौकरशाह

एक नौकरशाह विद्यार्थियों के मामले में भी चिट्ठी-चिट्ठी खेलने में व्यस्त हैं। किस मद से धनराशि दी जानी है, यह शासनादेश में एकदम स्पष्ट है, फिर भी उन्होंने चिट्ठी चला दी कि विद्यार्थियों को किस मद से धनराशि दी जाए। जिस महकमे को यह चिट्ठी लिखी गई, उसके अफसर भी सिर पकड़कर बैठ गए। खैर, जवाब तो इन नौकरशाह को भिजवा दिया गया है। लेकिन, अफसर सकते हैं कि कहीं ऊपर की पड़ताल में देरी के लिए उन्हें न जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। अब कौन बताए कि नौकरशाह ने भी तो इसी कारण से चिट्ठी लिखकर अपना बचाव करने का इंतजाम कर लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

नहीं कट रहे इंतजार के दिन

प्रदेश के एक कमिश्नरेट में मुखिया लंबे समय से तैनात हैं। उतने ही समय से तमाम अधिकारी उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ परेशान हैं इसलिए वह मुक्ति पाने जैसा इसको देख रहे हैं तो दो ऐसे बड़े साहब हैं जो कमिश्नरेट में आंखें गड़ाए हुए हैं। वह वहां पर जाने के लिए बेहद आतुर हैं। जब से चुनाव आयोग ने तबादले संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं तब से बेचैनी और बढ़ गई है। वह उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द सूची आ सकती है और उनके दिन भी बहुर सकते हैं। खैर ये वक्त बताएगा कि कम वहां के अधिकारियों को राहत मिलेगी और वह कौन होगा जिसको वहां की कमान दी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed