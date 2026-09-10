Lucknow News: तकनीक के साथ कौशल बढ़ाते रहें इंजीनियर

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द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र की ओर से आयोजित रॉयल चार्टर डे कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के इतिहास और तकनीकी विकास में संस्था की भूमिका पर चर्चा हुई। अध्यक्षता कर रहे प्रो. बीआर सिंह ने तकनीकी ज्ञान, नवाचार और निरंतर सीखने पर जोर दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. जेबी सिंह, मानद सचिव इं. एनके निषाद समेत कई लोग मौजूद रहे। (संवाद) द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र की ओर से आयोजित रॉयल चार्टर डे कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के इतिहास और तकनीकी विकास में संस्था की भूमिका पर चर्चा हुई। अध्यक्षता कर रहे प्रो. बीआर सिंह ने तकनीकी ज्ञान, नवाचार और निरंतर सीखने पर जोर दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. जेबी सिंह, मानद सचिव इं. एनके निषाद समेत कई लोग मौजूद रहे। (संवाद)

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लखनऊ। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है। समाज की जरूरतों को समझकर व्यावहारिक समाधान देना भी इंजीनियरों की जिम्मेदारी है। बदलती तकनीक के साथ उन्हें अपना ज्ञान और कौशल लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये बातें बुधवार को रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में मुख्य वक्ता इं. जीएम पांडेय ने कहीं।