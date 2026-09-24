Lucknow News: पीडीए चौपाल में संगठन मजबूत करने पर जोर

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नगराम। समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए मंगलवार को नेवाज खेड़ा में पीडीए चौपाल आयोजित की गई। इसमें पूर्व विधायक अम्बरीश पुष्कर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और शोषित-वंचित वर्ग के अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। चौपाल में ग्राम प्रधान आनंद गोपाल लोधी, सपा ब्लॉक महासचिव मो. हनीफ, राम किशोर रावत, राज किशोर रावत, राजू कुरैशी, विनोद लोधी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।