Lucknow News: हीमोफीलिया में रक्तस्राव से पहले ही रोकथाम पर जोर

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उत्तर प्रदेश हेमेटोलॉजी ग्रुप के तत्वावधान में केजीएमयू के सहयोग से हुए कॉन्क्लेव में चिकित्सक, शोधकर्ता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मरीजों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रो. एके त्रिपाठी ने कहा कि हीमोफीलिया के मरीजों में केवल ब्लीडिंग होने के बाद दवा देने के बजाय पहले से उसकी रोकथाम जरूरी है। नियमित इलाज से कई गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेश में हीमोफीलिया के करीब 7,700 मरीज पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 5,500 हीमोफीलिया-ए से पीड़ित हैं। डॉ. एसपी वर्मा ने कहा कि बार-बार रक्तस्राव से जोड़ों और मांसपेशियों को स्थायी नुकसान हो सकता है। प्रोफिलैक्सिस से मरीजों को स्वस्थ और अधिक स्वतंत्र जीवन जीने में मदद मिल सकती है।मरीजों के प्रतिनिधियों ने सरकारी अस्पतालों में फैक्टर-VIII की अनियमित उपलब्धता और लागत का मुद्दा उठाया। बताया गया कि पिछले वर्ष प्रदेश में हीमोफीलिया के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट था। विशेषज्ञों ने प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक एक समान इलाज व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। इसमें समय पर जांच, नियमित निगरानी, फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर मरीजों को विशेषज्ञ केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था शामिल होगी।