Lucknow News: गणेश विहार कॉलोनी में उतरा करंट, हादसा बचा

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उपकेंद्र कर्मियों के मुताबिक, बाढ़ का पानी ट्रांसफार्मर की पेटी तक पहुंचने के कारण करंट उतरने का खतरा था। इसी को देखते हुए डियो फ्यूज हटाकर ट्रांसफार्मर की बिजली पहले ही बंद कर दी गई थी। इसके बावजूद लाइन में बैक फीड के कारण करंट आ आया। राहत शिविर में इसकी शिकायत पहुंचने के बाद विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई।मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी और नगर आयुक्त तक भी सूचना पहुंची, जिसके बाद लाइन हटाई गई। अधिशासी अभियंता पंकज गुप्ता ने बताया कि ट्रांसफार्मर की पेटी के आसपास का पानी हटने के बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।बाढ़ के चलते फैजुल्लागंज की करीब 20 कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति बंद है। इनमें पवन विहार, मामा कॉलोनी, कैलाश विहार, गोमती विहार, दुर्गापुरी, भार्गव कॉलोनी, अक्षय विहार, चौबे डेयरी, शिव शक्ति नगर, शिव विहार, पतंग मैदान, श्रीराम विहार, रामनगर, विष्णु विहार, जैन कॉलोनी, गणेश विहार, नंदा फार्म, संतकबीर नगर और कृष्ण लोक कॉलोनी शामिल हैं। वार्ड दो और चार में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों के ट्रांसफार्मरों की बिजली बंद की गई है।