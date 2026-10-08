फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Electric current leaks in Ganesh Vihar Colony; accident averted.

Lucknow News: गणेश विहार कॉलोनी में उतरा करंट, हादसा बचा

Thu, 08 Oct 2026 02:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Electric current leaks in Ganesh Vihar Colony; accident averted.
पानी में डूबा ट्रांसफार्मर।
लखनऊ। फैजुल्लागंज के बाढ़ग्रस्त गणेश विहार कॉलोनी में बुधवार को करंट उतरने से बड़ा हादसा बच गया। करंट की चपेट में आने से एक राहगीर को झटका लगा। शिकायत मिलने के बाद बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर से 11 हजार वोल्ट की लाइन पूरी तरह हटा दी।
विज्ञापन

उपकेंद्र कर्मियों के मुताबिक, बाढ़ का पानी ट्रांसफार्मर की पेटी तक पहुंचने के कारण करंट उतरने का खतरा था। इसी को देखते हुए डियो फ्यूज हटाकर ट्रांसफार्मर की बिजली पहले ही बंद कर दी गई थी। इसके बावजूद लाइन में बैक फीड के कारण करंट आ आया। राहत शिविर में इसकी शिकायत पहुंचने के बाद विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई।
विज्ञापन

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी और नगर आयुक्त तक भी सूचना पहुंची, जिसके बाद लाइन हटाई गई। अधिशासी अभियंता पंकज गुप्ता ने बताया कि ट्रांसफार्मर की पेटी के आसपास का पानी हटने के बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

20 कॉलोनियों में बिजली बंद
बाढ़ के चलते फैजुल्लागंज की करीब 20 कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति बंद है। इनमें पवन विहार, मामा कॉलोनी, कैलाश विहार, गोमती विहार, दुर्गापुरी, भार्गव कॉलोनी, अक्षय विहार, चौबे डेयरी, शिव शक्ति नगर, शिव विहार, पतंग मैदान, श्रीराम विहार, रामनगर, विष्णु विहार, जैन कॉलोनी, गणेश विहार, नंदा फार्म, संतकबीर नगर और कृष्ण लोक कॉलोनी शामिल हैं। वार्ड दो और चार में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों के ट्रांसफार्मरों की बिजली बंद की गई है।

पानी में डूबा ट्रांसफार्मर।

पानी में डूबा ट्रांसफार्मर।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed