Lucknow News: बाइक की टक्कर से ई ऑटो से गिरकर बुजुर्ग की मौत

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सीतापुर स्थित संदना के लौली गांव निवासी तसव्वर अली किसानी करते थे। उनके भतीजे मुमताज के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम चाचा तसव्वर अली चौक स्थित शाहमीना शाह दरगाह से ई ऑटो से घर लौट रहे थे। सीतापुर रोड पर हाईवे ट्रॉमा सेंटर के सामने पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने ई ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर से साइड की सीट पर बैठे तसव्वर अली सड़क पर गिर गए और कुछ दूर तक घिसटते चले गए। पुलिस ने उन्हें जानकीपुरम स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी शकीला और एक बेटी है। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है।

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गुडंबा। मड़ियांव में सीतापुर रोड पर हाईवे ट्रॉमा सेंटर के सामने बृहस्पतिवार शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से ई ऑटो में सवार तसव्वर अली (65) सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।