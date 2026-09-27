Lucknow News: कानपुर एक्सप्रेसवे पर जलनिकासी का पाइप टूटा

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, एलिवेटेड रोड से अचानक तेज धार में पानी गिरने से वाहनों के शीशों पर पानी पड़ रहा था। इससे कुछ समय के लिए चालकों को सामने का रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। कई वाहन अनियंत्रित होने से बच गए। लोगों ने एनएचएआई के टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर पाइप की तत्काल मरम्मत की मांग की। पीएनसी की पेट्रोलिंग टीम को भी जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची और क्रेन व नया पाइप लाकर मरम्मत कराने की बात कही, लेकिन देर शाम तक पाइप की मरम्मत नहीं हो सकी।उधर, एक्सप्रेसवे पर जलनिकासी के लिए बनाए गए नाले भी सवालों के घेरे में हैं। पीएनसी की ओर से सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए गए हैं, लेकिन सड़क का पानी नाले तक पहुंचाने के लिए बनाए गए छेद सड़क की सतह से ऊंचे हैं। ऐसे में बारिश का पानी इन छेदों तक पहुंचने के बजाय सड़क पर ही जमा हो रहा है।सरोजनीनगर थाने के पास इसकी स्थिति साफ नजर आई। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बाद पानी नाले में जाने के बजाय थाना परिसर और बगल स्थित हनुमान मंदिर के पास जमा हो गया। थाना परिसर और बरामदा जलमग्न होने से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। बंथरा बाजार, कटी-बगिया और बनी क्षेत्र में भी जलभराव की समस्या सामने आ रही है।