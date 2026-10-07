फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Dr. Vandita Honoured with EduLeaders Award

Lucknow News: डॉ. वंदिता को एडूलीडर्स सम्मान

Wed, 07 Oct 2026 03:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Dr. Vandita Honoured with EduLeaders Award
डॉ. वंदिता को एडूलीडर्स सम्मान
लखनऊ। सरकारी विद्यालय की शिक्षिका डॉ. वंदिता सिन्हा को एडूलीडर्स शिक्षक सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रदेश के 75 जनपदों से चयनित उत्कृष्ट शिक्षकों में शामिल किया गया। डॉ. वंदिता सिन्हा उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनगंज कंपोजिट, सरोजनीनगर में कार्यरत हैं। यह सम्मान उन्हें शैक्षणिक गुणवत्ता, नवाचार आधारित शिक्षण और तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए मिला। उन्होंने विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने और उनके उत्साहवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीते दिनों मथुरा में आयोजित सम्मान समारोह में केएम यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति किशन चौधरी और बीएसए मथुरा रतन कीर्ति की मौजूदगी में ये सम्मान दिया गया। वंदिता के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड्स और एनएमएमएस जैसी प्रतियोगिताओं में चयन हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed