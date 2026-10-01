Lucknow News: अपराजिता, अक्षय-आदित्य को दोहरे खिताब

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महिला एकल के फाइनल में अपराजिता ने स्नेहा सिंह के खिलाफ वाकओवर से जीत दर्ज की। अंडर-19 बालिका एकल में शीर्ष वरीय अपराजिता ने अर्पणा सिंह को 15-4, 15-4 से हराया। बालक अंडर-19 एकल में शीर्ष वरीय अक्षय पांडेय ने दूसरी वरीय नीलेश भट्ट को 15-3, 16-14 से हराया। अंडर-19 युगल में अक्षय पांडेय और अतुल मोहन त्रिपाठी ने अरिंजय प्रताप सिंह व शाश्वत कुमार शुक्ला को 10-15, 15-8, 15-10 से शिकस्त दी।पुरुष एकल में शीर्ष वरीय भूमेश उतरानी ने नीलेश भट्ट को 15-6, 15-11 से हराया। पुरुष युगल में आदित्य सिंह और शौर्य प्रताप सिंह ने हर्ष मिश्रा व पीयूष यादव को 15-10, 15-10 से हराया। मिश्रित युगल में आदित्य सिंह व स्नेहा सिंह ने भूमेश उतरानी व श्वेता राज वर्मा को 16-14, 15-10 से मात दी। अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग की स्पर्धाएं दो से चार अक्तूबर तक होंगी। समापन पर यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव डॉ. सुधर्मा सिंह, उपाध्यक्ष अरुण कक्कड़ और कोषाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।इस दौरान आयोजन सचिव संदीप अग्रवाल, अध्यक्ष राम मोहन अग्रवाल, मुख्य निर्णायक अजय कुमार, डॉ. अनुराग दीक्षित, अभिजीत यादव, मुकेश श्रीवास्तव, गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव और नवीन पटेल मौजूद रहे।