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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Do not hide it; if a child shows signs associated with the other gender, seek a doctor's advice immediately.

Lucknow News: छिपाएं नहीं, बच्चे में दूसरे जेंडर वाले लक्षण दिखें तो तुरंत लें डॉक्टर की सलाह

Sun, 04 Oct 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:44 AM IST
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Do not hide it; if a child shows signs associated with the other gender, seek a doctor's advice immediately.
लखनऊ। लड़के के तौर पर जन्मे क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन ने हॉर्मोनल बदलाव के चलते पूरी तरह से लड़की बनना स्वीकार किया। घरवालों ने भी उनका साथ दिया और आज वह बिना शर्म और संकोच के लड़की के रूप में समाज के सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक डर के चलते लोग आज भी इसे छिपाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार अगर आपका बच्चा विपरीत जेंडर जैसा व्यवहार करे तो छिपाने के बजाय उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं।
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जेंडर परिवर्तन सर्जरी करने वाले केजीएमयू में यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजीत सिंह के अनुसार जन्म के समय मां-बाप को बच्चे की जननांग संबंधी विकृति का पता तुरंत चल जाता है। सामाजिक लोक-लाज के फेर में वे इसे छिपाने में लगे रहते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि समय के साथ ही यह विकृति सभी को पता चल जाएगी। इसके बजाय अगर डॉक्टर का परामर्श लिया जाए तो संभव है कि काफी मामलों में बच्चे को पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री बनाया जा सके। हॉर्मोनल बदलावों के मामले में भी यह बात लागू होती है। बच्चे की काउंसिलिंग करके उसका आनुवांशिक लिंग पहचानकर उसे सामान्य जीवन देने का प्रयास किया जा सकता है। नाका में किशोर द्वारा मां की हत्या करने के मामले में भी यह बात लागू हो सकती थी। लिंग परिवर्तन कराकर वह सामान्य जीवन बिता सकता था।
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कई बार मौजूद होते हैं दोनों जननांग

प्रो. विश्वजीत सिंह के अनुसार कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे में स्त्री और पुरुष दोनों के जननांग मौजूद होते हैं। ऐसे मामलों बचपन में ही सर्जरी करके मरीज को पूर्ण रूप से स्त्री या पुरुष बनाया जा सकता है। इसके लिए घरवालों को बच्चे के व्यवहार का आकलन करना होता है। लड़के और लड़कियों के व्यवहार में कुछ अंतर होता है। उसके आधार पर उनका जेंडर बदला जा सकता है। इससे वह बाकी जीवन समाज में खुलकर बिता सकता है।
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