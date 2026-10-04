Lucknow News: फैजुल्लागंज पहुंचे डीएम, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत किट

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लखनऊ। गोमती का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में आए फैजुल्लागंज में डीएम विशाख जी ने नाव से पहुंच कर राहत सामग्री वितरित की। साथ ही प्रभावित परिवारों से बात कर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्य की जानकारी ली। डीएम ने पीड़ित परिवारों को ड्राई राशन किट का भी वितरण किया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश दिए।