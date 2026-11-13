Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Divisional Commissioner issues instructions for cleanliness at the ghats

Lucknow News: मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

Fri, 13 Nov 2026 02:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Divisional Commissioner issues instructions for cleanliness at the ghats
मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश
लखनऊ। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने निकले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बृहस्पतिवार को गोमती में जमा गंदगी, काई और जलकुंभी हटाने के निर्देश दिए। कुड़ियाघाट, संझिया घाट, झूलेलाल वाटिका और लक्ष्मण मेला पार्क स्थित छठ पूजा घाटों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि तैयारियां समय से पूरी की जाएं। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, हाईमास्ट लाइट, पेयजल, मोबाइल शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था हो। गहरे पानी वाले स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने और नगर निगम के अधिकारियों को घाटों और आसपास विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed