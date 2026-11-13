Lucknow News: मंडलायुक्त ने घाटों पर साफ-सफाई के दिए निर्देश

लखनऊ। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने निकले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बृहस्पतिवार को गोमती में जमा गंदगी, काई और जलकुंभी हटाने के निर्देश दिए। कुड़ियाघाट, संझिया घाट, झूलेलाल वाटिका और लक्ष्मण मेला पार्क स्थित छठ पूजा घाटों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि तैयारियां समय से पूरी की जाएं। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, हाईमास्ट लाइट, पेयजल, मोबाइल शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था हो। गहरे पानी वाले स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने और नगर निगम के अधिकारियों को घाटों और आसपास विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए।

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