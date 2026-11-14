Lucknow News: टैबलेट वितरण कार्यक्रम के कारण कल डायवर्जन

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- बाजनगर किसानपथ अंडरपास से छंदोईया बाईपास तिराहा की ओर भारी, बड़े और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे।



- कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहे की तरफ भारी, बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।



- छंदोईया बाईपास तिराहे से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहे की ओर भारी, बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।



- तिकोनिया तिराहे से दुबग्गा तिराहे, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ भारी, बड़े और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे।



- भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल, छंदोईया बाईपास तिराहे की ओर भारी, बड़े, कॉमर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।



- नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहे से कार्यक्रम स्थल, घैला तिराहे की तरफ बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।



- दुबग्गा तिराहे से छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा।

लखनऊ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में रविवार को टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कारण सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।