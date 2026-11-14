Lucknow News: टैबलेट वितरण कार्यक्रम के कारण कल डायवर्जन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में रविवार को टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कारण सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
- बाजनगर किसानपथ अंडरपास से छंदोईया बाईपास तिराहा की ओर भारी, बड़े और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे।
- कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहे की तरफ भारी, बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- छंदोईया बाईपास तिराहे से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहे की ओर भारी, बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- तिकोनिया तिराहे से दुबग्गा तिराहे, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ भारी, बड़े और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे।
- भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल, छंदोईया बाईपास तिराहे की ओर भारी, बड़े, कॉमर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहे से कार्यक्रम स्थल, घैला तिराहे की तरफ बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- दुबग्गा तिराहे से छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा।
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- बाजनगर किसानपथ अंडरपास से छंदोईया बाईपास तिराहा की ओर भारी, बड़े और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे।
- कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहे की तरफ भारी, बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- छंदोईया बाईपास तिराहे से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहे की ओर भारी, बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- तिकोनिया तिराहे से दुबग्गा तिराहे, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ भारी, बड़े और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे।
- भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल, छंदोईया बाईपास तिराहे की ओर भारी, बड़े, कॉमर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहे से कार्यक्रम स्थल, घैला तिराहे की तरफ बड़े, व्यावसायिक वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- दुबग्गा तिराहे से छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा।