Lucknow News: किताबों पर 50 से 75 प्रतिशत तक की छूट

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पुस्तक मेले में एक प्रकाशन के प्रभारी मुकेश ने बताया कि हम मेडिकल, फार्मेसी और डेंटल से जुड़ी किताबों पर 50 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। इससे विद्यार्थी ना सिर्फ जरूरी किताबें खरीद पा रहे हैं बल्कि उन्हें फायदा भी हो रहा है। एक अन्य प्रकाशन के प्रभारी उस्मान ने बताया कि हमारे स्टॉल पर कुछ विशेष किताबों पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही एक साथ पांच किताबें खरीदने पर लोग पांच किताबों की कीमत पर छह किताबें ले सकते हैं। हिंदी किताबों से जुड़े एक प्रकाशन स्टॉल पर विशेष हिंदी किताबों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही एक अन्य प्रकाशन के स्टॉल प्रभारी प्रदीप ने बताया कि उनके स्टॉल पर अलग-अलग किताबों पर 10 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।किताबों के विमोचन के बीच चली शब्दों की जादूगरी-उप्र साहित्य सभा की व्यंग्य सभा का कार्यक्रम छींटाकशी 2026 पंकज प्रसून के संयोजन में हुआ। कार्यक्रम में डॉ. के अस्थाना, मुकुल महान, सर्वेश अस्थाना, संजीव जायसवाल, अलंकार रस्तोगी और परवेश जैन ने अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाया। मुख्य मंच पर निर्भय नारायण गुप्ता की अध्यक्षता में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का काव्य समारोह शुरू हुआ। इसमें पायल लक्ष्मी सोनी की पुस्तक सिलवटें का विमोचन हुआ। वसुंधरा फाउंडेशन की ओर से गांधी, बोस, भगत, विवेकानंद हमारे पथ प्रदर्शक विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, मुकुल महान, नवनीत कुमार, पंकज प्रसून और सुधीर मिश्रा ने विचार व्यक्त किए। पद्मश्री डॉ. अनिल रस्तोगी की अध्यक्षता में डॉ. शिल्पी बख्शी शुक्ला की पुस्तक स्पार्क का विमोचन हुआ।