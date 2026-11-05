Lucknow News: ज्योतिर्मय अष्टावक्र महोत्सव में दिव्यांग विभूतियों को मिला सम्मान

प्रथम सत्र की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस जयशंकर मिश्र ने की। संवाद में विभिन्न धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल रहे। विष्णुकांत मिश्र की पुस्तक अष्टावक्र एक प्रेरक गाथा का लोकार्पण भी हुआ। पहले सत्र में प्रो. संजय सिंह मुख्य अतिथि रहे। दूसरे सत्र में महेश चंद्र द्विवेदी और नंदेश्वर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आलोक सीतापुरी सहित कई लोगों को साहित्य श्री सम्मान दिया गया। हुसैन रजा समेत अनेक को सेवा श्री सम्मान मिला। संध्या धर, आरती याज्ञसेनी को भी विभिन्न सम्मान दिए गए। विष्णुकांत मिश्र को आजीवन उपलब्धि अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया।