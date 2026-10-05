Lucknow News: धत्त तेरे की ने गुदगुदाया, सामाजिक सोच पर भी उठाए सवाल

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वरिष्ठ रंगकर्मी राजेंद्र तिवारी के लेखन-निर्देशन में नाटक की कहानी थाने से शुरू होती है। हवालात में जन्मे बच्चे की मां की मौत के बाद उसका नाम पैदाइश रखा जाता है। बदलते थानेदार उसके लिए पिता की भूमिका निभाते हैं। कहानी रिश्तों, अपनत्व और स्वीकार्यता का संदेश देती है।क्रिएटिव डायरेक्टर निष्ठा तिवारी के मार्गदर्शन में रतिकांत दास, ललित पांडेय, निजाम हुसैन, राजपति साहू, शिव शेट्टी, केके अवस्थी, संजय यादव, दिलकश रिजवी, आशी अग्रवाल, नेहा गुप्ता, मोनिका भारती समेत कलाकारों ने प्रभावी अभिनय किया। सचिव लाल बहादुर राय ने आभार जताया।इसके बाद करीब 75 विद्यालयों के एक हजार बच्चों ने नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के प्रो. मोहित कपूर और डॉली तिवारी ने प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। समारोह में जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र नाथ पांडेय समेत अन्य मौजूद रहे।