विज्ञापन

पीजीआई के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 11 निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि भाई की हत्या के मामले में उनके चालक और पत्नी सहित अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि हत्याकांड में राज्य मंत्री के बेटे और एक विधायक का नाम भी सामने आया था। मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना नहीं नाम बताने पर उन्हें भी हत्या की धमकी मिलनी शुरू हो गईं। धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि परिवार तीन महीने से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। गांव के हजारों लोगों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर पैदल मार्च भी किया था, मगर कुछ नहीं हुआ। पुलिस भी डरा-धमका रही है। पुलिस ने उन्हें राजपुर गांव के सट्टा केस में जेल भेजने की चेतावनी दी है।बता दें कि 29 अगस्त को धीरेंद्र प्रताप सिंह के चालक ने उनका अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव दुबग्गा इलाके में अमेठिया सलेमपुर गांव की नहर में फेंक दिया था।