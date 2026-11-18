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अभ्यर्थियों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया के तहत करीब 320 लोगों का चयन हुआ था, जिनमें से अब तक सिर्फ 80 को ही जॉइनिंग मिली है। पहले चरण के दस्तावेज सत्यापन को करीब एक साल और दूसरे चरण के सत्यापन को छह से सात महीने बीत चुके हैं, लेकिन शेष 240 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।अभ्यर्थियों ने बताया कि राज्यपाल ने 15 अक्तूबर को भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए थे। 22 अक्तूबर को हुई कार्यपरिषद की विशेष बैठक में भी नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्णय लिया गया था। 26 अक्तूबर को जारी कार्यवृत्त में इसका उल्लेख भी है। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें कभी एक सप्ताह तो कभी पांच से छह महीने में नियुक्ति देने का आश्वासन दिया जा रहा है। कई लोग नौकरी मिलने की उम्मीद में अपनी पुरानी नौकरी तक छोड़ चुके हैं। ऐसे में नियुक्ति में देरी से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को भी इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं।केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इसी महीने के आखिर तक उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी।