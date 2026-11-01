Lucknow News: विद्यार्थियों के बताए साइबर सुरक्षा से बचाव के तरीके

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लखनऊ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को पुनर्वास विवि के विधि संकाय ने ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता प्रयागराज जाेन में एडीजी कार्यालय से संबद्ध उपाधीक्षक संदीप वर्मा ने साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े खतरों के बारे में बताया। विशेष अभियोजन अधिकारी (सतर्कता), उच्च न्यायालय प्रयागराज तीन अतुल्य द्विवेदी ने सतर्कता कानून, अन्वेषण, अभियोजन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम विधि संकाय की अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष प्रो. शेफाली यादव के मार्गदर्शन में हुआ। संचालन सहायक आचार्य डॉ. शैल शाक्य ने किया।