फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Air India flight diverted to Lucknow due to bad weather in Kathmandu landed at airport late at night

यूपी: काठमांडू में खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट, देर रात एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग

Sun, 01 Nov 2026 10:29 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 01 Nov 2026 10:29 AM IST
सार

काठमांडू में खराब मौसम के चलते दिल्ली से जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-223 को लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। विमान रविवार रात 1:19 बजे सुरक्षित उतरा और सुबह 3:31 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया।

विज्ञापन
Air India flight diverted to Lucknow due to bad weather in Kathmandu landed at airport late at night
एयर इंडिया उड़ान - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काठमांडू में खराब मौसम के चलते दिल्ली से काठमांडू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट संख्या AI-223 रविवार देर रात लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारी गई। विमान की लैंडिंग के बाद यात्रियों और विमान के सभी ऑपरेशन सुरक्षित रहे।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, एयरबस A320 विमान (VT-EDE) रविवार, एक नवंबर 2026 को रात 1:19 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। काठमांडू में मौसम खराब होने के कारण विमान को निर्धारित गंतव्य के बजाय लखनऊ भेजने का फैसला लिया गया।
विज्ञापन


इसके बाद विमान सुबह 3:31 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, विमान से जुड़े सभी ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से पूरे किए गए।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed