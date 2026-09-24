Lucknow News: दुबग्गा फ्लाईओवर के बीच श्मशान घाट, विरोध में प्रदर्शन

विज्ञापन

प्रदर्शनकारी सुमित, शिवानी, पुष्पा, रोहित, सुधीर, कमलेश, बिट्टी, गुड़िया, रचना, रामरती, राजाराम, रमेश, नंद किशोर आदि ग्रामीणों ने बताया कि मुक्तिधाम व श्मशान घाट का इस्तेमाल समाज के लोग कई पीढ़ियों से अंतिम संस्कार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के लिए करते आ रहे हैं। यह स्थान सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। यहां समाज के पूर्वजों से जुड़ी समाधियां और स्मृतियां मौजूद हैं। अब इनके अस्तित्व के मिटने का अंदेशा हो गया। निर्माण के चलते श्मशान घाट का कोई हिस्सा प्रभावित या ध्वस्त होता है तो स्थानीय लोगों के सामने अंतिम संस्कार के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि वह विकास कार्य के विरोध में नहीं हैं।सेतु निगम के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू कराने से पहले एलडीए, नगर निगम और राजस्व विभाग से स्थल के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। किसी भी विभाग ने वहां श्मशान घाट होने की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया गया। यदि ग्रामीणों को किसी तरह की समस्या हो रही है तो उनसे बातचीत की जाएगी और समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।