Lucknow News: कुरियरकर्मी ने की महिला से छेड़छाड़
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 10 Sep 2026 02:17 AM IST
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राजाजीपुरम। तालकटोरा निवासी महिला ने राजाजीपुरम के कुरियरकर्मी रवि शर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बुधवार को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला के मुताबिक, वह सुबह नौ बजे बेटे को स्कूल छोड़ने स्कूटी से जा रही थी। इसी दौरान कार से पीछा करता हुआ रवि वहां पहुंचा और हाथ पकड़कर कार में बैठाने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला का आरोप है कि रवि काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे ने बताया कि रवि के खिलाफ 2003 में भी तालकटोरा थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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