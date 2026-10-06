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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Councilor clashes with Zonal Officer over encroachment removal.

Lucknow News: अतिक्रमण हटाने पर जोनल अफसर से भिड़े पार्षद

Tue, 06 Oct 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:53 AM IST
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Councilor clashes with Zonal Officer over encroachment removal.
अतिक्रमण हटाने पर जोनल अफसर से भिड़े पार्षद।
लखनऊ। नगर निगम ने सोमवार को गोमतीनगर इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा पार्षद अरुण राय से तीखी बहस हो गई। पार्षद अतिक्रमण हटाने का यह कहकर विरोध कर रहे थे कि वेंडिंग जोन बनाया जाए, वहीं जोनल अधिकारी का कहना था कि वेंडिंग जोन बना है, मगर यह पैसा ही जमा नहीं करते।
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जोनल अधिकारी जोन चार शिल्पा कुमारी की अगुवाई में गोमतीनगर में चंदन हॉस्पिटल से चिनहट तिराहा और अवध बस स्टैंड तक अभियान चलाया गया। इस आवागमन में बाधा बनने वाले ठेलों को जैसे ही हटाने की कार्रवाई नगर निगम ने शुरू की भाजपा पार्षद अरुण राय मौके पर पहुंच गए और विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि वह एक भी ठेला नहीं हटने देंगे। इस दौरान कुछ लोगों ने नगर निगम के एक कर्मचारी पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया। इस विवाद के चलते अभियान बाधित रहा और कार्रवाई पूरी तरह नहीं की जा सकी। जोनल अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान 19700 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया।
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