यूपी में कोरोना LIVE: 1209 कामगारों के लेकर कासगंज पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मेरठ में संक्रमण से 10वीं मौत

सार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3100 तक पहुंच गई है। इनमें से 1832 मामले सक्रिय हैं। राहत की बात यह है कि गुरुवार को कई सप्ताह के बाद मरीजों की संख्या में भारी कमी आई। गुरुवार को कुल 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होता नजर आया। यहां पढ़ें यूपी में कोरोना वायरस से संबंधित सभी अपडेट-

Noida: Social distancing norms were flouted at the vegetable market in Sector 88 as a huge crowd made purchases their, earlier tonight. Secretary of the market committee says, "We'll issue 100-150 passes from tomorrow,only those cart pullers will be allowed entry into the market" pic.twitter.com/GMpqVFDHgP