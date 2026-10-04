Lucknow News: केजीएमयू कुलसचिव के तबादले से थमा विवाद

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कर्मचारियों के तबादले को लेकर कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव डॉ. अर्चना गहरवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुलसचिव ने कर्मचारियों के तबादले किए थे जिसे कुलपति ने निरस्त कर दिया था। इसके अलावा कुलसचिव के कई अन्य आदेशों को भी कुलपति ने नियम के खिलाफ बताते हुए निरस्त कर दिया था। इससे हुए मतभेद के कारण केजीएमयू का कामकाज प्रभावित हो रहा था। चयनित स्टाफ नर्स की तैनाती का मामला भी आगे नहीं बढ़ रहा था। नई नियुक्ति के बाद मामला आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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लखनऊ। शासन की ओर से शनिवार को केजीएमयू कुलसचिव डॉ. अर्चना गहरवार का तबादला कर दिया गया। उन्हें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। जबकि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) की कुलसचिव रीना सिंह को केजीएमयू भेजा गया है। इसी के साथ कुलपति और कुलसचिव के बीच चला आ रहा विवाद भी खत्म हो गया।