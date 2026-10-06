Lucknow News: आईआईपी लखनऊ में नवंबर तक पूरे होंगे निर्माण कार्य
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:07 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:07 AM IST
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लखनऊ। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) के निदेशक ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने लखनऊ केंद्र का दौरा कर शैक्षणिक गतिविधियों, अवसंरचना विकास और चल रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और संबंधित हितधारकों से संवाद कर प्रशिक्षण, प्रयोगशाला सुविधाओं, उद्योग सहभागिता और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। आईआईपी लखनऊ केंद्र के प्रभारी डॉ. तनवीर आलम ने केंद्र की प्रमुख उपलब्धियों और गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण दिया। समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अधिशासी अभियंता बद्री प्रसाद, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के सहायक आयुक्त गौरव विवेक, यूआईईडी के प्रतिनिधि और आईआईपी लखनऊ के संकाय सदस्य मौजूद रहे।
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