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स्वामी आत्मप्रियानंद ने तीन बार चंडी पाठ किया और स्वामी कल्याणेशानंद ने वर्तमान युग में श्रीरामकृष्ण, मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित जनसभा में उद्घाटन गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, लखनऊ के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद ने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म के समन्वय तथा निस्वार्थ मानव सेवा को आध्यात्मिक जीवन का आधार बताया। इसके साथ ही स्वामी आत्मश्रद्धानंद ने एक विशेष जनसभा में श्रीरामकृष्ण-शारदा-विवेकानंद का मूल संदेश विषय पर विचार व्यक्त किए।तकनीकी क्षमता और आध्यात्मिक अनुभूति अलग-अलग आयामअमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वेदांत सोसाइटी के प्रभारी एवं आध्यात्मिक वक्ता स्वामी सर्वप्रियानंद ने क्या एआई हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा है विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने यह समझने की आवश्यकता पर बल दिया कि तकनीकी क्षमता और आध्यात्मिक अनुभूति अलग-अलग आयाम हैं। उन्होंने कहा कि एआई को केवल भय या आतंक की दृष्टि से देखने के बजाय उसके प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।