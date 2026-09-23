Lucknow News: भाषा विवि में गूंजा ‘मेरा वोट, मेरा अधिकार’

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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरुष छात्रावास और निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयुक्त आयोजन में निकली फेरी में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने पोस्टर-बैनर के जरिए ‘मेरा वोट, मेरा अधिकार’ और ‘मतदान अवश्य करें’ जैसे संदेश दिए। कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर है। उन्होंने पात्र युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और जिम्मेदारी से मतदान करने की अपील की। फेरी का समापन शैक्षणिक भवन के सामने हुआ।