Lucknow News: प्रेमिका से वीडियो काॅल के दाैरान की थी खुदकुशी

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मंगलवार शाम करीब पांच बजे निखिल के भाई विशाल के पास उसके दोस्त का फोन आया। दोस्त ने उसे कमरे में जाकर निखिल को देखने के लिए कहा। विशाल के पहुंचने पर कमरे का दरवाजा बंद मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचने पर विशाल को निखिल फंदे से लटका मिला था।परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन

जांच में पता चला कि निखिल ने घटना से पहले प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात की थी। परिवार का सवाल है कि बातचीत के दौरान ऐसा क्या हुआ, जिससे उसने यह कदम उठाया। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। अभी लिखित तहरीर नहीं मिली है। मंगलवार शाम करीब पांच बजे निखिल के भाई विशाल के पास उसके दोस्त का फोन आया। दोस्त ने उसे कमरे में जाकर निखिल को देखने के लिए कहा। विशाल के पहुंचने पर कमरे का दरवाजा बंद मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचने पर विशाल को निखिल फंदे से लटका मिला था।परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।जांच में पता चला कि निखिल ने घटना से पहले प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात की थी। परिवार का सवाल है कि बातचीत के दौरान ऐसा क्या हुआ, जिससे उसने यह कदम उठाया। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। अभी लिखित तहरीर नहीं मिली है।

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लखनऊ। दुबग्गा के मोहन विहार कॉलोनी में मंगलवार शाम व्यापारी के बेटे निखिल गुप्ता की मौत मामले में परिवार ने उसकी प्रेमिका से पूछताछ की मांग की है। बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे निखिल के मामा अतुल गुप्ता ने बताया कि भांजे का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। निखिल कुछ दिनों से परेशान था, लेकिन घरवालों को इसकी वजह नहीं बताता था।