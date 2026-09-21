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Lucknow News: स्वच्छ वायु में लखनऊ का नंबर वन का ताज बरकरार रखने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी

Mon, 21 Sep 2026 02:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:18 AM IST
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Collective participation is essential for Lucknow to retain the top spot for clean air.
संवाद में मौजूद लोग।
लखनऊ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एसीएपी ) के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग इस बार लखनऊ को पहला स्थान मिला है। इसी स्थान पर लखनऊ आगे भी रहे, इस पर अमर उजाला कार्यालय में रविवार को संवाद का आयोजन किया गया। इसमें शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने शहर को नंबर वन बनाए रखने के लिए सभी की सहभागिता पर जोर दिया।
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राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज के प्रवक्ता आशुतोष गौतम ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए बिना किसी स्वार्थ के सभी को सहभागिता करनी होगी। साथ ही लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। शिक्षिका संगीता भारद्वाज ने प्रचार सामग्री में प्लास्टिक के बैनर-पोस्टर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कपड़े या कागज की सामग्री को विकल्प बनाने का सुझाव दिया।
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पार्षद अमित कुमार चौधरी ने प्लास्टिक की बोतलों से बढ़ रहे कचरे और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल पर प्रभावी रोक की जरूरत बताई। राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर स्वच्छता व्यवस्था लागू करने की बात कही। जितेंद्र बहादुर सिंह ने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। मो. आमिर ने पुराने वाहनों को हटाने की जरूरत बताई।
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ये रहे उपस्थित
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार, राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज के प्रवक्ता आशुतोष गौतम, राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार, पार्षद अमित कुमार चौधरी, जितेंद्र बहादुर सिंह, मो. आमिर, पं. प्रमोद अग्निहोत्री, अजय कुमार मिश्रा, शिवम पांडेय, चंद्रेश द्विवेदी, संगीता भारद्वाज, आशुतोष मिश्र, मीरा, राकेश श्रीवास्तव।
इन मुद्दों पर भी दिया जोर
- स्वच्छ हवा के लिए सामूहिक संकल्प और निरंतर प्रयास जरूरी।
- सरकार से अपेक्षा के साथ लोगों को भी घर का कूड़ा सड़क पर फेंकने से बचना होगा।
- विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाने और बार-बार सड़क खोदने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत।
- मेट्रो की योजना पहले बनती तो वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम करने में मदद मिलती।
- रूट डायवर्जन से वाहनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रदूषण का फैलाव होता है। इस पर सिस्टम को विचार करना चाहिए।
- स्वच्छता को प्राथमिकता बनाकर सामूहिक प्रयास जरूरी।
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