अमर उजाला ब्यूरो
लखऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पुलिस लाइन में एनएसजी और यूपी पुलिस के व्यापक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस और एटीएस के पराक्रम पर देश को गर्व है। यह कार्यक्रम नए भारत के उस संकल्प का प्रतीक है, जिसमें सुरक्षा बल हर चुनौती से दस कदम आगे रहने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की अपराधियों, आतंकियों और देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करने की स्पष्ट नीति है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, अचूक रणनीति, त्वरित निर्णय और टीमवर्क के साथ हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम होना होगा। एनएसजी और यूपी पुलिस का साझा प्रशिक्षण कार्यक्रम देश की आंतरिक सुरक्षा को नई शक्ति और दिशा देगा। सीएम ने कहा कि अपराधियों और माफिया की 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई है। माफिया या तो जेल में हैं या जहन्नुम की यात्रा पर। प्रदेश में डकैती की घटनाओं में 84 और लूट में 77 फीसदी से अधिक की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडो-नेपाल सीमा, नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर समेत आस्था के केंद्रों पर 10 नई फील्ड यूनिट बनाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। अब आतंकी और देशद्रोही डार्क वेब या क्रिप्टो वॉलेट के पीछे नहीं छिप सकेंगे।
कमांडो के आतंकरोधी अभियान व बम विस्फोट से बचाव के प्रदर्शन भी देेखे
उन्होंने कमांडो के आतंकरोधी अभियान, वीआईपी सुरक्षा और बम विस्फोट से बचाव के प्रदर्शन भी देखे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, एनएसजी के डीजी भृगु श्रीनिवासन, एडीजी अमिताभ यश, एनएसजी के आईजी (ऑपरेशन) मेजर जनरल मुकेश भनवाला, आईजी (एटीएस) प्रेम गौतम आदि मौजूद रहे।
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन
कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन