Lucknow News: सूर्य उपासना का महापर्व छठ कल से

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लखनऊ। लोक आस्था का महापर्व छठ 13 नवंबर से शुरू होगा। चार दिवसीय पर्व का समापन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। इस दौरान व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगे। 15 नवंबर को शाम 5:26 बजे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर को सुबह 6:36 बजे के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय है।ज्योतिषाचार्य पं. राकेश पांडेय ने बताया कि 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन स्नान और घर की सफाई के बाद सात्विक भोजन किया जाता है। 14 नवंबर को खरना होगा। व्रती खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत शुरू करेंगे।उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा पारण15 नवंबर की शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। मान्यता है कि सूर्य उपासना से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली आती है।