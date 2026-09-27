Lucknow News: बल्ले से बदला सोच, मैदान पर बेटियों का हाई जोश

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विश्व कप टीम का हिस्सा रहीं अर्चना देवी हों या फिर अन्य खिलाड़ी जिनके सामने सामाजिक, पारिवारिक चुनौतियां रहीं लेकिन इन चुनौतियों का सामना उन्होंने बल्ले से किया और आज अपने शहर और राज्य का मान बढ़ा रही हैं। सेज क्रिकेट ग्राउंड में चल रही वीमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग में शामिल कई महिला खिलाडि़यों ने बातचीत के दौरान अपने संघर्षों की दास्तान साझा की।इन खिलाड़ियों का मानना है कि वीमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग जैसे कदम महिला क्रिकेट को बहुत फायदा पहुंचाएंगे और कॅरिअर के नए रास्ते खोलेंगे।देश के लिए 2023 में अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ी उन्नाव के रतईपुरवा की अर्चना देवी ने बताया कि बचपन में पिता के देहांत के बाद परिवार में आर्थिक समस्याएं थीं। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 2016 से क्रिकेट खेलना शुरू किया। अपनी मेहनत के दम पर वह आगे बढ़ती रहीं और भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर तय किया।जौनपुर की सोनाली सिंह 2018 से क्रिकेट खेल रही हैं। उन्होंने 10वीं के बाद पिता को क्रिकेट में कॅरिअर बनाने की इच्छा बताई तो उन्होंने सपोर्ट किया। वह लखनऊ आकर प्रैक्टिस करने लगीं। वह अब तक अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर स्तर तक खेल चुकी हैं।