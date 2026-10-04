Lucknow News: पहली मंजिल के कमरे का ताला तोड़कर नकदी-जेवर चोरी

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जेहटा निवासी फुटवियर दुकानदार राजू वर्मा के मुताबिक, रात करीब 1:30 बजे उनका बेटा सर्वेश लघुशंका के लिए उठा था। इसी दौरान उसने छत पर एक नकाबपोश चोर को देखा। सर्वेश के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य जाग गए और छत की ओर दौड़े। खुद को घिरता देख चोर छज्जे से सड़क पर कूदकर भाग गया। इसके बाद परिजन पहली मंजिल पर पहुंचे तो एक बंद कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था। राजू के मुताबिक, शुक्रवार को ही उन्होंने पुरानी बाइक करीब 60 हजार रुपये में बेची थी। इसके अलावा दुकान का सामान खरीदने के लिए रखे करीब 50 हजार रुपये भी अलमारी में थे। चोर जेवर और नकदी के साथ यह रकम भी ले गए।इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।