Lucknow News: अवैध असलहों के साथ कार सवार गिरफ्तार

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गुडंबा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार मो. सलमान को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी आदिल नगर स्थित साही क्लीनिक के पास झुग्गी में रहता है। गुडंबा इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक, सलमान फ्रोंज कार से जा रहा था। तलाशी के दौरान उसकी जेब से .32 बोर की पिस्टल मिली, जबकि कार की तलाशी लेने पर 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों असलहे कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार के कागजात मांगे जाने पर सलमान उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस कार के स्वामित्व और दस्तावेजों की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर ने आरोपी द्वारा फायरिंग किए जाने की बात से इन्कार किया है।