फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Candidates faced difficulties due to rain; special trains provided relief.

Lucknow News: बारिश में परेशान हुए अभ्यर्थी, स्पेशल ट्रेनों से मिली राहत

Sat, 31 Oct 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Candidates faced difficulties due to rain; special trains provided relief.
ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़
लखनऊ। परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों को शुक्रवार को बारिश से परेशानी हुई। हालांकि रेलवे स्टेशनों पर उन्हें स्पेशल ट्रेनों से राहत मिली। स्टेशन तक पहुंचने में यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाम के चलते कई अभ्यर्थी समय से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए।
विज्ञापन

चारबाग, ऐशबाग और बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी परिस्थितियों को नियंत्रित करती नजर आई। नियमित ट्रेनों के आरक्षित कोच में अभ्यर्थी न घुस पाएं, इसके लिए सुरक्षा जवान बोगियों के गेट पर खड़े रहे।
विज्ञापन


आज चलेगी लखनऊ बरेली स्पेशल
31 अक्तूबर को 05011 लखनऊ जं-बरेली जं स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 11:35 बजे व ऐशबाग से 11:52 बजे, मोहिबुल्लापुर से 12:07 बजे चलकर सिधौली, सीतापुर, हरगांव, लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, मैलानी, पूरनपुर, पीलीभीत, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली सिटी होकर बरेली जंक्शन रात पाैने आठ बजे पहुंचेगी। वहीं पहली नवंबर को 05008 लखनऊ-गोरखपुर स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 8:55 बजे व बादशाहनगर से रात 9:28 चलकर गोरखपुर तड़के चार बजे पहुंचेगी।

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

ट्रेनों में रही अभ्यर्थियों की भीड़

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed