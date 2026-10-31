Lucknow News: बारिश में परेशान हुए अभ्यर्थी, स्पेशल ट्रेनों से मिली राहत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:21 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों को शुक्रवार को बारिश से परेशानी हुई। हालांकि रेलवे स्टेशनों पर उन्हें स्पेशल ट्रेनों से राहत मिली। स्टेशन तक पहुंचने में यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाम के चलते कई अभ्यर्थी समय से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए।
चारबाग, ऐशबाग और बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी परिस्थितियों को नियंत्रित करती नजर आई। नियमित ट्रेनों के आरक्षित कोच में अभ्यर्थी न घुस पाएं, इसके लिए सुरक्षा जवान बोगियों के गेट पर खड़े रहे।
आज चलेगी लखनऊ बरेली स्पेशल
31 अक्तूबर को 05011 लखनऊ जं-बरेली जं स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 11:35 बजे व ऐशबाग से 11:52 बजे, मोहिबुल्लापुर से 12:07 बजे चलकर सिधौली, सीतापुर, हरगांव, लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, मैलानी, पूरनपुर, पीलीभीत, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली सिटी होकर बरेली जंक्शन रात पाैने आठ बजे पहुंचेगी। वहीं पहली नवंबर को 05008 लखनऊ-गोरखपुर स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 8:55 बजे व बादशाहनगर से रात 9:28 चलकर गोरखपुर तड़के चार बजे पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
चारबाग, ऐशबाग और बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ व जीआरपी परिस्थितियों को नियंत्रित करती नजर आई। नियमित ट्रेनों के आरक्षित कोच में अभ्यर्थी न घुस पाएं, इसके लिए सुरक्षा जवान बोगियों के गेट पर खड़े रहे।
विज्ञापन
आज चलेगी लखनऊ बरेली स्पेशल
31 अक्तूबर को 05011 लखनऊ जं-बरेली जं स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 11:35 बजे व ऐशबाग से 11:52 बजे, मोहिबुल्लापुर से 12:07 बजे चलकर सिधौली, सीतापुर, हरगांव, लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, मैलानी, पूरनपुर, पीलीभीत, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली सिटी होकर बरेली जंक्शन रात पाैने आठ बजे पहुंचेगी। वहीं पहली नवंबर को 05008 लखनऊ-गोरखपुर स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 8:55 बजे व बादशाहनगर से रात 9:28 चलकर गोरखपुर तड़के चार बजे पहुंचेगी।
विज्ञापन