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Lucknow News: कैंसर मरीजों को अब बीमारी की जीन के आधार पर मिलेगा सटीक इलाज

Thu, 03 Sep 2026 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:08 AM IST
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Cancer patients will now receive precise treatment based on disease-related genes.
कल्याण सिंह कैंसर संस्थान।
लखनऊ। राजधानी के चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में कैंसर मरीजों के लिए आधुनिक जीन आधारित जांच सुविधा शुरू हो गई है। इससे अब हर मरीज को एक जैसी दवा देने के बजाय, उसके कैंसर की आनुवंशिक बनावट के अनुसार सटीक इलाज चुनने में मदद मिलेगी। बुधवार को सेंटर फॉर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर की क्लीनिकल सेवाएं शुरू हुईं।
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संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने बताया कि यहां नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग तकनीक से कैंसर से जुड़े जीन में बदलाव की जांच होगी। इससे डॉक्टर यह तय करने में मदद ले सकेंगे कि मरीज के लिए टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी में से कौन सा इलाज अधिक उपयुक्त हो सकता है।
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एक हफ्ते में मिलेगी रिपोर्ट

बुधवार को कैंसर संस्थान पहुंचे आईआईटी कानपुर के निदेशक डॉ. मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस नई मशीन से रिपोर्ट करीब एक सप्ताह में देने का लक्ष्य है, जबकि अभी ऐसी जांच में 14 से 15 दिन लगते हैं। जांच में करीब 50 जीन की पहचान की जा सकेगी और इसकी कीमत 20 हजार से 32 हजार रुपये होगी। यहां सरकारी के साथ निजी अस्पतालों के मरीज भी जांच करा सकेंगे। इसे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
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