{"_id":"628956d701a81a6f513aeaa0","slug":"bus-broke-at-midnight-up-transport-minister-reached-immediately-after-getting-information","type":"story","status":"publish","title_hn":"Minister In Action : आधी रात को बस खराब, सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचे यूपी के परिवहन मंत्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 22 May 2022 02:47 AM IST