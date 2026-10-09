Build 2026 Lucknow: अनुप्रिया पटेल ने कहा- बिना डॉक्टर की सलाह के न लें एंटीबॉयोटिक, होंगी ये समस्याएं

मुक्त इलाज करना आसान होगा

इस योजना से संबंध हमारे अस्पताल है, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। प्राइवेट अस्पताल और हमारी कोशिश है कि लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत जो इंपैनल्ड अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल तो सभी एंड पैनल है प्राइवेट अस्पतालों की संख्या भी हम बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि जितना ज्यादा हम काशन में छोटे शहरों में गांव में इसको एक्सपैंड करेंगे। उतना हर सामान्य व्यक्ति के लिए इस योजना के तहत मुक्त इलाज करना आसान होगा।



अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए की सरकारों का तो यह रिकॉर्ड है कि हम हमेशा एक असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ आबादी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य भी हमें हासिल करना है। जब हम कहते हैं कि कोई विषय हमारी प्रायोरिटी, शासन की प्रायोरिटी है। भारत सरकार ने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया।



इस वित्तीय वर्ष का ही बजट 55 हजार करोड़ है, उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना है, 9.12 लाख करोड़। उसके कुल बजट का 6% यानी 55 हजार करोड़ हेल्थ का बजट है। भारत सरकार में भी अभी हम जब नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लेकर आए तो हमने तय किया कि हमें स्वास्थ्य के बजट को अपने कुल बजट का ढाई प्रतिशत तक पहुंचना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 6% कुल बजट का एलोकेशन हेल्प के लिए होता है तो यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के न लें एंटीबॉयोटिक, इससे समस्याएं हो सकती हैं।