बिल्ड-2026: यूपी के विकास की नई दिशा पर मंथन, इंफ्रास्ट्रक्चर कांक्लेव एवं प्रॉपर्टी एक्स्पो का आयोजन
राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को होटल ताजमहल में बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कांक्लेव एवं प्रॉपर्टी एक्स्पो का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे। आयोजन प्रदेश के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की संभावनाओं की तस्वीर पेश करेगा।
विस्तार
राजधानी लखनऊ के होटल ताज में नाै अक्तूबर को होने वाला 'अमर उजाला बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव एवं प्रॉपर्टी एक्स्पो-2026' प्रदेश के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की संभावनाओं की तस्वीर पेश करेगा। इस एकदिवसीय आयोजन में सरकार, प्रशासन और उद्योग जगत से जुड़े प्रमुख लोग प्रदेश के विकास के अगले चरण पर चर्चा करेंगे।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रदेश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ मनोज कुमार सिंह, फिक्की व एमकेयू चेयरमैन मनोज गुप्ता, सीईओ यूपीसीडा डॉ. बलकार सिंह और गैलेंट ग्रुप के सीईओ मयंक अग्रवाल जैसे इसमें माैजूद रहेंगे।
सहयोगी
पावर्ड बाय: अदाणी
को-पावर्ड बाय: एफिल ग्रुप
स्पेशल पार्टनर: गैलेंट टीएमटी सरिया एवं सीमेंट
एसोसिएट पार्टनर्स: ओमैक्स, गौर संस, फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
ड्रिवेन बाई: किआ
डेवलपमेंट पार्टनर: यूपीसीडा
ग्रीन एनर्जी पार्टनर: सोलर स्क्वायर
बैंकिंग पार्टनर्स: भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पार्टनर्स: श्री वृंदा, गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल्थ क्लीनिक, महिंद्रा, एल्डिको, ट्रूविजरी रियल्टी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, रिशिता डेवलपर्स, बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण
रेडियो पार्टनर: बिग एम लखनऊ 94.3
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