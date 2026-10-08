राजधानी लखनऊ के होटल ताज में नाै अक्तूबर को होने वाला 'अमर उजाला बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव एवं प्रॉपर्टी एक्स्पो-2026' प्रदेश के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की संभावनाओं की तस्वीर पेश करेगा। इस एकदिवसीय आयोजन में सरकार, प्रशासन और उद्योग जगत से जुड़े प्रमुख लोग प्रदेश के विकास के अगले चरण पर चर्चा करेंगे।

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उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रदेश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, राज्य परिवर्तन आयोग के सीईओ मनोज कुमार सिंह, फिक्की व एमकेयू चेयरमैन मनोज गुप्ता, सीईओ यूपीसीडा डॉ. बलकार सिंह और गैलेंट ग्रुप के सीईओ मयंक अग्रवाल जैसे इसमें माैजूद रहेंगे।अदाणीएफिल ग्रुपगैलेंट टीएमटी सरिया एवं सीमेंटओमैक्स, गौर संस, फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद विकास प्राधिकरणकिआयूपीसीडासोलर स्क्वायरभारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडियाश्री वृंदा, गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल्थ क्लीनिक, महिंद्रा, एल्डिको, ट्रूविजरी रियल्टी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, रिशिता डेवलपर्स, बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरणबिग एम लखनऊ 94.3