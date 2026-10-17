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Lucknow News: पढ़ाई के बहाने किशोरी को लाया, करता था प्रताड़ित

Sat, 17 Oct 2026 02:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:02 AM IST
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Brought a teenage girl under the pretext of studies subjected her to mistreatment.
पढ़ाई के बहाने किशोरी को लाया, करता था प्रताड़ित
लखनऊ। सरोजनीनगर की विष्णुलोक कॉलोनी में किराये के कमरे में रहने वाली शांभवी सिंह उर्फ शुभी सिंह (17) को ऋषभ मिश्र पढ़ाई के बहाने अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद वह किशोरी को प्रताड़ित करने लगा। आजिज आकर शांभवी ने जान दे दी। यह आरोप लगाते हुए किशोरी की मां निशा सिंह ने वाराणसी के खुशहाल नगर निवासी ऋषभ मिश्र के खिलाफ सरोजनीनगर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज कराई है।
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इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के मुताबिक, शांभवी मूलरूप से वाराणसी के मीरापुर बसही स्थित हैप्पी होम अपार्टमेंट की रहने वाली थी। निशा का कहना है कि परिजन बेटी को तलाश रहे थे। 13 अक्तूबर को पुलिस ने उन्हें बेटी के फंदा लगाने की सूचना दी थी। पुलिस के मुताबिक, ऋषभ ने पड़ोस के कमरे में रहने वाले हर्ष को बताया था कि वह 11 अक्तूबर को नोएडा चला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया था।
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