Lucknow News: तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार बालक की मौत

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विकासनगर सेक्टर-6 निवासी पत्थर पर नाम लिखने वाले कारीगर गुड्डू के मुताबिक, मंगलवार रात करीब नाै बजे उनके बेटे जीत का दोस्त उसे बुलाने आया। इसके बाद चार दोस्त दो बाइकों से घूमने निकल गए। विजय की बाइक पर जीत बैठा था। देर रात करीब एक बजे जीत के दोस्तों ने फोन कर इंदिरानगर सेक्टर-25 चौराहे के पास दुर्घटना की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो जीत और विजय घायल मिले। दोनों को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जीत को मृत घोषित कर दिया। विजय को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी चालक की पहचान करने की मांग की है। गाजीपुर इंस्पेक्टर राजेश मौर्या के मुताबिक परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। शिकायत मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।